"El Ministro no tiene otra alternativa": especialista explica trasfondo de alza en cuentas de luz

Humberto Verdejo, académico del departamento de energía eléctrica de la Usach aseguró que tenemos una deuda que a la fecha ya supera los 6 mil millones de dólares.

Un intenso debate ha generado el reciente anuncio en relación al aumento de las cuentas de luz. Esto luego de años de congelamiento en los precios, que generó una importante deuda acumulada.

Con respecto a este tema, en el “Podría Ser Peor” conversamos con Humberto Verdejo, académico del departamento de energía eléctrica de la Usach, quien analizó esta situación.

Verdejo comenzó explicando que “el problema estructural que tenemos ahora en términos de tarifa es que hay una deuda muy grande que pagar y parte de esa deuda la vamos a cancelar entre el 2024 y el 2026″.

En esta misma línea, el experto indicó que Lo que estamos pagando el día de hoy no es lo que debiéramos pagar, es una tarifa que está congelada o estabilizada desde 2019 y ya van cinco años que no se mueve. El no haber actualizado los precios generó una deuda que ya está sobre los 6 mil millones de dólares”.

Posteriormente, el académico aseveró que “esto nace de una ley de normalización tarifaria que se aprobó en abril de este año… sin esa ley las tarifas ya en enero de este año debieran haber subido un 150%”.

Con respecto a esta gigantesca deuda, el profesor dijo que “esta se va a pagar en dos etapas“. La primera será de aquí a 2026 y luego la diferencia, al 2035.

“Desafortunadamente, esta fue una decisión política que tomó el Estado… el Ministro actual no tiene otra alternativa más que descongelar las tarifas para que la deuda no siga creciendo“.

Concretamente, ¿qué se está pagando con este aumento en los precios?

Finalmente, el especialista aseguró que con este incremento progresivo del valor de las cuentas de luz, se está pagando, en parte, la deuda. Por otra parte, se está asumiendo el valor real asociado al consumo, sin considerar la modificación que percibió durante los últimos años.