Educadores acusan que 27 mil estudiantes están fuera del sistema escolar: "Caben en el Santa Laura"

La Asociación de Educadores de Chile (Aseduch) acusa que 27 mil estudiantes se encuentran completamente fuera del sistema escolar.

Frente a esta situación, en el Podría ser Peor conversamos con el presidente del gremio, José Luis Velasco, quien explicó que llegaron a esa cifra porque “nos preocupamos de recoger la información de los exámenes libres del año pasado”.

“El año pasado se habló mucho que había más de 50 mil estudiantes, en edad escolar, que no se matricularon, por tanto se consideran desertores”, agregó.

Ante aquel escenario, Velasco detalló que solicitaron por Transparencia cuántos estudiantes se inscribieron para rendir este tipo de exámenes. “Hubo sólo 33 mil inscritos. O sea, ya hay 17 mil que ni siquiera se inscribieron para dar exámenes libres. De esos, sólo aprobaron 24 mil. Eso suma 27 mil”, dijo.

“A eso hay que sumarle los que este año no han encontrado matricula, algunos hablan de 3 mil, pero el número no se sabe. Pero podemos hablar tranquilamente de 30 mil, 29 mil, menores que deberían estar en el colegio y no están. Para que se hagan una idea, 30 mil es lo que cabe en el estadio Santa Laura”, agregó.

De la misma manera, el presidente de Aseduch señaló “los factores son múltiples, esto lo han dicho todos los especialistas. Pero, el aumento post pandemia es principalmente porque hay muchas familias en las que disminuyó la valoración de la educación formal”.

Asimismo, comentó que “hay otro grupo que efectivamente no tiene un cupo en un colegio de su agrado (…) Esos son candidatos a exámenes libres”. También, “factores de pobreza, de trabajo, entre otros”.

