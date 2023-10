CChC y millón de familias afectadas por déficit habitacional: "Desacople de los ingresos y el precio"

La Cámara Chilena de la construcción (CChC) realizó un estudio que concluyó en que más de 1 millón de familias están afectadas por el déficit habitacional en nuestro país. Para conversar sobre esta situación, en el Podría ser Peor nos comunicamos con el gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, Nicolás León, quien sostuvo que se han incluido a quienes viven en campamentos y situación de calle.

Además, lamentó que “las cifras no son buenas y, la verdad, no sorprenden en demasía porque la gente ha estado viviendo esto. La poca capacidad, sobre todo de las familias de clase media, para acceder a la vivienda por el hecho de que se han ido encareciendo, y el crecimiento del precio no ha sido el mismo que el de los salarios”. En ese sentido, señaló que existe un “desacople de los ingresos de las familias y el precio de la vivienda”.

El precio de las viviendas ha aumentando en el último tiempo porque se encarecieron los materiales; aumentó la demanda; surgieron normas que no permiten construir de la misma forma que antes; y la gran cantidad de migrantes que llegó.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.