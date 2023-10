Ana María Gazmuri tras denuncia de Irarrázabal contra Fundación Daya: "Quiere hacer un daño político"

El diputado Juan Irarrázabal, del Partido Republicano, realizó una denuncia contra la Fundación Daya, ante la Contraloría General de la República, por diversos convenios que habría suscrito con 11 municipios. Acusa que no se habrían prestado los servicios correspondientes y, en algunos casos, ni siquiera habría realizado la rendición de cuentas. Frente a esta situación, la diputada Ana María Gazmuri, fundadora de la organización, conversó con el Podría ser Peor y sostuvo que la acusación, que “obviamente (se da) en un marco de polarización, que quiere aprovechar este ambiente de cuestionamientos a la fundaciones en general para hacer un daño político”.

Asimismo, aclaró que “hoy no tengo ningún vínculo con la fundación, más allá de que siempre voy a ser su fundadora, ese es un hecho imborrable de esta organización, que fue un impulso familiar”. En la misma línea, agregó que “yo renuncié a la dirección ejecutiva cuando decidí ser candidata a diputada, cargo que, además, yo ejercía sin retribución”.

En cuanto a la denuncia de Irarrázabal, sostuvo que Fundación Daya lo que llevó a cabo “es un convenio de cooperación con la municipalidades, muy distinto de una compra de servicio, una tercerización, una asignación directa, no tiene ninguna relación con eso. La fundación cumplió con todos los deberes comprometidos. Todas las rendiciones de cuentas están cerradas y aprobadas en el 2016”.

De la misma manera, argumentó que el diputado “falta a la verdad, impresionante, pero, bueno, de los republicanos no me extraña. Los municipios que no lograron entregarle aún ese tratamiento a sus pacientes fue por la inacción de la parte que a ellos les correspondía ejecutar

