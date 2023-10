Renato Garín responde por funa de Team Patriota: "No tengo por qué darle explicaciones a Pancho Malo"

El ex convencional y ex diputado, Renato Garín, respondió por funa del Team Patriota en su contra tras que lo sorprendieron manteniendo una conversación con Jorge Barrera y Luis Silva, del Partido Republicano. En ese sentido, en conversación con el Podría ser Peor, aseguró que fue “una escena repetitiva a las afueras del Ex Congreso Nacional. Es que en el contexto de un seminario de ciberseguridad que había en el Senado, al terminar ese encuentro me topé en el pasillo de la salida con Jorge Barrera y Luis Silva, a quienes conozco hace muchos años”.

En la misma línea, sostuvo que “el Team Patriota vio esta conversación y asumió que estaba ocurriendo una cocina, una negociación y entonces empezó la funa”. Asimismo, arremetió que aquel grupo “están enfocados en que no exista una negociación de ninguna índole para mejorar el texto que está trabajando el Consejo”. Además, argumentó que “este tipo (Pancho Malo) estaba funando a Amarillos y Demócratas porque la senadora (Ximena) Rincón, en ese mismo momento estaba reunida con Agustín Squella del Partido Republicano”.

De esta manera, comentó que el cabecillas del Team Patriota “en su limitada percepción de la realidad, creyó estaba ocurriendo adentro del Congreso una gran cocina… No tengo por qué darle explicaciones a Pancho Malo”.

