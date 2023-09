Ministra Jara por petición de republicanos de bajar reforma: "De excusas no podemos seguir viviendo"

Tras la aprobación, en el pleno del Consejo Constitucional, de la norma sobre la propiedad de las cotizaciones previsionales, desde el Partido Republicano hicieron un llamado al gobierno para retirar el proyecto de Reforma Previsional. Frente a esta situación, en el Podría ser Peor nos comunicamos con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, quien sostuvo que “de excusas no podemos seguir viviendo”.

Además, la autoridad ministerial explicó que la norma aprobada en el órgano redactor de una nueva Constitución queda amarrada al plebiscito de diciembre. Asimismo, argumentó que la misma “es importante que se pueda estudiar más en profundidad”.

En ese sentido, comentó que hay parecidos entre la norma y la propuesta que presentaron desde el Ejecutivo. “Se establece que los fondos de los trabajadores no van a ser expropiables, y en la propuesta de Reforma Previsional no se establece ninguna forma de que se expropien los fondos”, dijo. En cuanto a la libertad de elegir, señaló que “me parece bien porque los cotizantes durante estos 40 años no han tenido ninguna libertad de elegir, han estado todos ligados a las AFP”.

Por otro lado, la ministra Jara fue enfática en que “nosotros como gobierno, y por encargo del Presidente (Gabriel) Boric, vamos a seguir permanentemente conversando. De hecho, en unas semanas más se comenzará a votar de forma particular la Reforma Previsional. Vamos a ver en definitiva quienes están disponibles para que las pensiones aumenten”.

