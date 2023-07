Paola Volpato estelariza la obra "Crime Video": "Es una comedia ácida, negra y muy divertida"

En una nueva edición del Podría ser peor, nos acompaña en los estudios de La Radio, la destacada actriz nacional Paola Volpato, para contarnos más detalles de “Crime Video”, una obra de Marco Antonio de la Parra, dirigida por Francisco Krebs y la cual estelariza junto a Karim Lela, en donde interpretan una pareja de policías que intenta resolver un complejo crimen.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez.

“Es una comedia ácida, muy negra y divertida. Es una serie de crímenes que se da en el teatro, es como teatro dentro del teatro pero como que se está grabando una serie y está muy entretenida. Estos dos detectives que empiezan a buscar pistas ya que hay una adolescente que fue asesinada, están en un bosque y encuentran pistas extrañas”, señaló sobre la trama.

Por otro lado la actriz también se refirió a sus próximos proyectos adelantando más incursiones dentro del teatro y confirmó que probablemente protagonice una nueva telenovela a fines de año o principios del 2024.

“No estoy en la televisión, prontamente empiezo un proyecto en Mega pero no tengo idea qué, la próxima vespertina parece así que estoy muy dedicada al teatro. Ha sido rico esta sensación de no estar en teleserie por qué he podido no correr, dedicarme a los ensayos y todo eso”, destacó.

Entradas para “Crime Video” disponibles en www.ticketplus.cl