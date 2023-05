Martín Arrau y victoria de Republicanos: "Tenemos la constitución actual que tiene cosas rescatables"

En una nueva edición del Podría ser peor tomamos contacto con el jefe de campaña del Partido Republicano, Martín Arrau, para conversar respecto a la arrasadora victoria de la coalición durante la elección del Consejo Constitucional.

“Hay que ser serios del minuto 1, no ser populista. El gobierno tiene que seguir haciendo su pega y dejar a los convencionales hacer la suya, no mezclar las cosas y generar mas expectativa de lo que corresponde este proceso”, planteó.

Y añadió: “Hay que partir de una base, tenemos la constitución actual que tiene cosas rescatables, hay cosas positivas, no hay que partir de una hoja en blanco como se trató la vez pasada. En diciembre veremos si la propuesta de este nuevo órgano es mejor”.

“La responsabilidad que asumamos es con total seriedad, con humildad, vamos a trabajar todo lo que se pueda para que salga bien en corto tiempo. Sobre la correlación de una gobernabilidad de Kast yo creo que no ya que es una muestra de músculo el partido y la capacidad de organizarse”, complementó.

Además, se refirió a las declaraciones y el emplazamiento del presidente Boric: “Siempre es bueno la autocrítica. Lo que no me cuadra es que admiten que lo hicieron mal pero otro lado parece que no hay muchas ganas de enmendar el rumbo, eso es curioso”.

“Si vamos a hablar de una constitución que sea un trabajo intelectual y que las cosas hablen por su mérito. Viendo las personas que fueron electas en términos generales, tengo confianza de que así va a ser y no hablo solo por los miembros de Republicanos”, aseguró.

E insistió: “Esa declaración de Estado social y de derecho hay que ver qué bajada se le da y posiblemente puede darse una que sea más prudente y razonable. Es algo que se puede construir estos meses”.