Delegado Presidencial de Arica por crisis migratoria: "Garantizamos el libre acceso por nuestra ruta"

Tomamos contacto con el Delegado Presidencial de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana, para conversar respecto a la situación que se vive en la frontera con Perú y las medidas que se han empezado a evaluar desde el nivel central para contener la crisis.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.

“Ha estado concurrida la frontera, llevamos 15 días aproximadamente con una situación donde hay una mayor exigencia por parte de Perú con respecto a quienes van a ingresar. Hoy hemos tenido incidentes, bloqueos de la carretera y hemos estado trabajando fuertemente para tomar medidas para ir canalizando esta situación”, aseguró.

Y agregó: “Hoy día solo tenemos personas que están buscando pasar a Perú en tránsito para abandonar nuestro país. Hemos trabajando sobre esa base y a nosotros nos compete como Gobierno naturalmente asegurar todo lo que tiene que ver con el flujo libre hacia Perú y custodiar todo lo en relación con la seguridad”.

“Se han tomado medidas bien claras para ir generando condiciones de salida, determinar de quien lo hace para ver si hay ordenes pendientes. No vamos a transitar hacia una situación compleja de intervención en territorio que no es nuestra y por eso carabineros no tiene posibilidad de accionar en territorio peruano”, zanjó.

E insistió: “Nosotros vamos a garantizar el libre acceso y tránsito por nuestra ruta. Hasta este momento este bloqueo tiene que ver con espacio territorial en Perú y es donde debe actuar la policía y no lo está haciendo”.

“Hemos instalado un punto de control y de enrolamiento, las personas que pasen hacia Chacalluta van a ser enroladas en un número con la determinación de su huella dactilar, fotografía y para ir generando control respecto a quienes están saliendo hoy día”, destacó.