Karen Bejarano por Jesucristo Superstar: "No estamos acostumbrados a hacer musicales en Chile"

En una nueva edición del Podría ser peor, nos acompaña en los estudios Karen Bejarano y Marcelo Jiménez para comentarnos más detalles sobre el estreno del musical Jesucristo Superstar este fin de semana santo.

Se trata de todo un desafío para la cantante nacional y el ganador del programa de talentos “Mi Nombre Es” interpretando a Camilo Sesto.

Todos los detalles en la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

“Siempre me gustó el musical. La historia es divertida porqué mi abuelo en los años 90 tenía un negocio de arriendo de VHS y entonces siempre ponían la película mis tíos, la del 70 de Jesucristo Superstar. De chico iba absorbiendo, me encantaba el rock de los 70 como Deep Purple t más encima con la historia de Jesús”, expresó Jimenez.

Y agregó: “Después descubro la versión en español con Ángela Carrasco y Camilo Sesto y más fanático me hice del musical. Desde esa época tenía como 23 años y en mi comuna siempre la montamos con primos, amigos del barrio, participando del musical de manera más amateur. Tenemos harta experiencia en este montaje hasta que en el 2011 en adelante lo empezamos a hacer de manera más profesional”.

Karen Bejarano, por su parte señala: “Es bastante difícil y es diferente a lo que están acostumbrado los cantantes, acá tienes que fundir las tres disciplinas y tratar de hacer lo mejor posible. Todo esto es 100% en vivo, está la banda tocando, nosotros cantando y los bailarines”.

“Es bien complejo es una disciplina muy bonita pero lógicamente asusta porqué no estamos acostumbrados a hacer musicales en Chile. Son extensas jornadas de ensayo donde estamos con la banda, los bailarines. Ha sido bien bonito el fiato que tiene este grupo humano, es tremenda obra, estoy enamorada del musical y siento que me he aprendido todas las canciones”, complementó.

E insistió: “No hay nada que envidiarla a un musical de Broadway. Está super bien dirigido, tiene músicos de gran calidad, me siento súper orgullosa y conforme en lo que hemos logrado como equipo. Es una obra que se da solo en esta fecha entonces hay que aprovecharla”.

