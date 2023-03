Representante Deuda Educativa y condonación del CAE: "No hay que olvidar que fue promesa de campaña"

En una nueva edición del Podría ser peor, conversamos junto al representante de Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas, para conversar en torno a los proyectos de condonación del CAE y otras deudas relacionadas a la educación superior, a raíz de las últimas declaraciones del presidente Gabriel Boric.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

“Sabíamos que esto iba a pasar, hace un año cuando Boric cambió su discurso a condicionar la condonación del CAE a una reforma tributaria yo sabía que esto pintaba para negarse”, aseguró.

Y añadió: “Hay otros abusos con los cuales podemos terminar como por ejemplo con la retención de impuestos en la devolución de renta. No me explico el motivo por el cuál el presidente cuando era candidato se comprometió con deuda educativa y con defensa educación a llevar adelante este programa que construimos en conjunto con la fundación Nodo XXI y hoy día no quiere echarle mano”.

“Entiendo que es complejo que la situación política del país merece un análisis en cuanto a donde focalizar los recursos fiscales pero también hay personas que lo están pasando bastante mal con el Crédito Aval del Estado. No hay que olvidarnos que fue una promesa de campaña y se comprometió con la condonación”, zanjó.

E insistió: “Espero que las próximas semanas podamos sentarnos a conversar, terminar con el CAE que pasa por terminar con el mercado dentro de la educación”.