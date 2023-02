Vicepresidente de la Asociación de Notarios y Conservadores: "Hemos hecho modernizaciones como gremio"

Como “impostergable” calificó el ministro de justicia la reforma estructural al actual sistema de notarios que rige en el país. Asimismo expertos señalan que es necesario actualizar el servicio y adecuarlo a las nuevas tecnologías para agilizar los trámites y evitar que las notarias se llenen de personas.

En una nueva edición del Podría ser otra cosa, conversamos junto al vicepresidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Miranda.

Modernización y “desnotarizar”

“Hemos hecho modernizaciones como gremios y asociados, tenemos las tecnologías, las adoptamos y las aplicamos en cada caso. Se requiere una modernización legislativa en relación con establecer estándares parejos para todos los notarios y conservadores del país. De esta manera terminar con los mitos y acercarnos a lo que es la realidad”, sostuvo.

Y agregó: “Son pocos los reclamos formales en contra de los notarios por su actuación. Somos los primeros en prevenir los fraudes y las irregularidades que utilizan los delincuentes por medios digitales”.

Asimismo señaló que la disparidad de precios en trámites en muchos casos se da cuando son zonas extremas en donde no hay tanta competencia y que el arancel no se actualiza desde 1998.

“Hay que desnotarizar y aclararle a la gente que no tenga que hacer trámites si no es necesario. Que en los servicios púbicos no pidan que todo sea notarizado si puede hacerse de manera digital. Que se haga cualquier modernización entendiendo que nuestra actividad hace prevención y cumple con asesoría jurídica”.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.