Delegado Presidencial Araucanía y toque de queda: "No es buena medida, esto cambia minuto a minuto"

En una nueva edición del Podría ser otra cosa, conversamos junto al Delegado Presidencial de la Araucanía, José Montalva, respecto a los incendios forestales que están afectando a gran parte de la zona.

Cabe recordar que desde el Gobierno no han descartado aplicar toque de queda en las comunas con más daños por las llamas pero la medida ya ha generado debate entre las distintas autoridades regionales.

Para profundizar más de esta situación, revisa la entrevista revisa la entrevista completa a José Montalva en Bio Bio TV.

Toque de Queda y focos múltiples

“No es que yo sea partidario o no del toque de queda. Lo que pasa que esto es día a día, momento a momento. En la Araucanía estamos con múltiples focos que se concentran en sectores rurales, en donde vive mucha gente y se complica la posibilidad de evacuar, los incendios más graves se concentran en esos lugares”, aseguró.

“Lamentablemente estamos al tope de las capacidades que se tienen de los brigadistas y bomberos para atender todos los focos. Tienen mucha distancia el uno del otro y el clima no ayuda nada”, persistió.

Y agregó: “El hecho de poner un control de toque de queda podría ser muy peligroso si es que personas se ven imposibilitadas de circular. Que esto pueda cambiar mañana, pasado, en unas horas más, hay que estar evaluándolo todos los días”.

“La situación en Lumaco está complicada, hay muchos focos y estamos abordando en conjunto con el alcalde y el ministerio Giorgio Jackson, que nos está acompañando para tratar las ayudas futuras”, complementó.

E insistió: “Es fundamental la reconstrucción de no solo viviendas si no también de infraestructura, puentes caminos, soluciones de agua potable rural. Ya estamos coordinando los equipos, por un lado tenemos que atacar la emergencia y por otro no hay que descuidar que gente hoy día se quedó sin vivienda”.