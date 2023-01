Más de 150 botillerías quedarán sin patente en Conchalí: "Sacar acá un permiso de obra es una odisea"

Este 1 de febrero más de 150 botillerías de la comuna de Conchalí quedarán sin patente, prohibiéndose así inmediatamente su funcionamiento, afectando a un centenar de familias y desde el gremio demandan extender los plazos de regulación argumentando que en la municipalidad los trámites de obras demoran mucho.

Bajo esa línea, en una nueva edición del Podría ser peor, conversamos junto al presidente de la Asociación de Botilleros de Conchalí,

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

Regularización y solicitud de aumento en plazos

“Es increíble que esto ocurre en Conchalí solamente ya que no tenemos datos de otras comunas. Si sabemos que se han presentado situaciones donde se han entrampado el poder renovar patentes en Departamentos de Obras. Aquí estamos más de un año tratando de avanzar en los temas de regulación y sacar un permiso de obra es una odisea”, sostuvo.

Y agregó: “Necesitamos plazo, queremos cumplir con la ley. Mucho de los locales de nosotros están pegados a la propiedades. Nunca se nos ha dejado hacer recepciones parciales, cosas que están en la ley y pueden otorgarse”.

“El Departamento de Obras no responde en tiempo ni en forma y no es que yo lo diga solamente ya que son muchos botilleros que replican la misma historia. Pareciera que todo es muy improvisado. Nosotros tenemos las patentes, no las hemos podido pagar pero mañana el alcalde decidió poner esto en tabla para caducarlas”.

E insistió: “Pareciera ser que no hay una directriz que sea coherente que todos los funcionarios den la información correcta y oportuna para que los tramites avancen. Para poder obtener un permiso de obra es un año y es mucho. Los plazos se van agotando producto de la misma ineficiencia que hay en los departamentos”.