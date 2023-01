Concejala de Santiago por compra de Clínica: "No se cumplió con procedimientos administrativos"

Amplio debate ha generado la compra del inmueble de la Clínica Sierra Bella a manos de la Municipalidad de Santiago por la suma de $8.2000 millones. Los cuestionamientos y críticas por el sobreprecio no se dejaron esperar e incluso desde Contraloría oficiaron al municipio para brindar más detalles de la adquisición.

Bajo esa mirada y para recopilar más detalles, en una nueva edición del Podría ser peor conversamos junto a la Concejala de la comuna de Santiago, Rosario Carvajal.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

Monto millonario y falta de transparencia

“Es un edificio que se usó como clínica hace unos años, no contempla el equipamiento de salud y el acondicionamiento de implementación que significa para echar a andar esa clínica municipal. Existe una necesidad de infraestructura y mejorar el servicio de salud a nuestros vecinos no está en discusión”.

Y enfatizó: “El punto del debate son los montos, aparece una inmobiliaria que se crea hace menos de un año con un patrimonio declarado por $100 millones que solo tiene un integrante, a los meses siguientes tiene esta operación comercial de compra de este inmueble, lo inscribe en bienes raíces y lo vende al mes siguiente por 800 millones y fracción”.

“Se suman dos concejalías que votan abstención, por lo tanto ya no era un apoyo transversal por qué a esa altura teníamos los respaldos para cuestionar esta operación. Omitieron información, no cumplieron con procedimientos administrativos y a última hora el viernes 20 nunca mostraron la escritura hasta el día de hoy. Todavía no me llega, no sabemos las clausulas y los detalles”, zanjó.

Asimismo señaló que previamente en el municipio tenían planes de comprar un inmueble ubicado en la calle Carmen que implicaba mucho menos gasto en equipamiento que el recinto actual.

“Todos los temas que se tratan en Consejo son abordados previamente en Comisiones para despejar dudas y analizar toda la documentación. Es curioso que una empresa recién creada genere esta operación tan exitosa para la inmobiliaria San Valentino. Beneficia a este privado con recursos públicos y es lo preocupante. Estamos en el límite a la falta de transparencia”, cerró.