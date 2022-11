Asociación de víctimas de violencia rural se reunió con el Presidente Gabriel Boric en la Araucanía

En el marco de la visita del Presidente Gabriel Boric a la Región de la Araucanía, conversamos con Alejo Apraiz, vocero de la Asociación de víctimas de violencia rural, quien recientemente se reunió con el jefe de Estado.

“Es algo que la región necesitaba. Fue un encuentro bien provechoso y él escuchó el relato de algunas víctimas. La sensación que me quedó es que el Presidente debe tomar medidas en función de todos los afectados y no de unos pocos”, destacó.

Revisa la entrevista completa a Alejo Apraiz junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.

Primera visita y anuncios del Gobierno

Entre las primeras medidas anunciadas por el Gobierno en la Araucanía está la creación de dos centros de apoyo a víctimas de violencia rural.

“Necesitamos que exista una ley de reparación a víctimas, un programa, un procedimiento para cuando por azares del destino a uno lo atacan. El Estado de Chile debe hacerse cargo de poder dejar a esa persona en condiciones similares a la que estaba”, zanjó Apraiz.

La crisis de seguridad ha resentido duramente en la macrozona sur, en donde gran parte de los habitantes vive con miedo de ser atacados o por la toma ilegal de sus terrenos.

“Otra cosa que pedimos fue la Ley de Usurpaciones, que le daría un marco más firma para quien vaya a usurpar un campo, un predio y lo piense más de dos veces antes de hacerlo”, detalló.

Y agregó: “Está presentada hace bastante tiempo en las Cámaras y permite mayor atribución a carabineros y que las penas para los usurpadores sean mucho más grandes que hoy”.

“Entendemos que cualquier medida que vaya en función de apoyar a Carabineros es buena pero si no se equipa, no se tripula con la cantidad de personas, especialistas que corresponde, no sirven de nada”, cerró.