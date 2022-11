Administradora de Farmacia La Estrella tras reapertura: "Ha sido un trabajo de equipo muy potente"

La icónica farmacia La Estrella de Puente alto reabrió sus puertas tras haber sido saqueada en el marco del aniversario del Estallido Social.

El tradicional negocio familiar cuenta con más de 100 años de existencia y desde su inicio ha tenido un fuerte rol social con los habitantes de la comuna.

Conversamos con Paulina Mucarquer, administradora de Farmacia La Estrella. Revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.

Reapertura tras saqueo

“Acá estamos nuevamente mirando hacia adelante para lograr salir pronto de este estado macabro que vivimos. Tuvimos una marcha blanca y hoy formalmente estamos operando en orden”, expresó.

Una subida de cortinas que no fue fácil de un principio ya que el stock de medicamentos se vio muy afectado tras el robo masivo, no obstante la administradora señala que “una farmacia de 100 años no puede terminar en eso”.

Y agregó: “Las personas honestas y trabajadoras tienen que estar blindadas y cerradas”.

“Ha sido un trabajo de equipo muy potente, empezaron a aparecer ayudas. Nos han apoyado cualquier cantidad pero ahora tenemos que trabajar duro para continuar”, cerró.