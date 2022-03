"Es un problema grave del sistema de salud": Director del ISP UNAB por muertes sin atención médica

Durante el primer año de pandemia en Chile, alrededor de 34 mil personas murieron en espera de atención médica.

Además, se estima que 857 de esos decesos podrían tener una relación directa con la ausencia de una prestación oportuna, según un análisis realizado por el Ministerio de Salud.

De esto hablamos con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello.

“No es algo nuevo. Los informes sobre los muertos y el crecimiento de la listas de espera, a requerimiento de la Cámara de Diputados, empezaron a publicarse hace 4 años”.

“En el 2018 ya eran más de 20 mil las personas que habían estado en listas de espera fallecidos. En el año 2019 subieron, luego en el 2020 hubo un periodo en el cual no se atendió a nadie que no tuviera Covid. En ese minuto hubo muchos cánceres que no se atendieron, enfermedades renales crónicos, accidentes cardiovasculares, y ahí están los fallecidos”.

“Es un problema muy grave del sistema de salud chileno que vamos a tener que enfrentar”.

“Este tema estaba absolutamente sin conocimiento por parte de la opinión pública, porque estas estadísticas no se manejaban. En algún minuto tuvo que haber una resolución de un organismo fiscalizador que obligó al Ministerio de Salud a que entregara información anual”.

“No hay una preocupación importante cuando tenemos un sistema de salud que nos está generando una cantidad de personas porque no las estamos atendiendo”.

“Más del 50% de los fallecidos son enfermos de cáncer que si se hubieran tratado oportunamente, la posibilidad de que pudieran haberse recuperado era real”.

“Va a haber que tomar el tema de las listas de espera como un verdadero proyecto, al cual una vez dimensionado se tiene que incorporar financiamiento”.

Repasa la entrevista a Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la UNAB.