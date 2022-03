Director de Junaeb y problemas de almuerzos en colegios: "Tuvimos poco tiempo para prepararnos"

Auditores de Radio Bío Bío han denunciado problemas con las entregas de almuerzos en recintos educacionales por parte de Junaeb.

El director nacional de la institución, Jaime Tohá, explicó las dificultades que han tenido en la entrega de alimentación tras la vuelta a la presencialidad.

“Tenemos que decir que este año ha sido de los más complejos que hemos tenido en el último tiempo en cuanto a un programa de funcionamiento normal. Estamos volviendo a los colegios después de dos años, los comedores y las cocinas han estado cerradas”.

“Las cifras de obesidad se dispararon, tenemos algunos pequeños indicios de desnutrición y se tomó una decisión igual de difícil que cuando decidimos pasar de la comida presencial a canastas”.

“Estamos volviendo a 12.400 cocinas con 35 mil cocineras, hemos tenido una cantidad importante de diferentes situaciones que hemos ido solucionando día a día con las empresas. Ya hemos verificado más de 15 mil situaciones de incumplimiento”.

“Tenemos cocinas que no estaban en condiciones, colegios estuvieron cerrados en febrero y no pudimos preparar los comedores adecuadamente, cocinas que se usaron como ollas comunes, etc. Esas son algunas de las dificultades que hemos estado solucionando”.

“Algunas empresas nos manifiestan que están con algunos problemas de abastecimiento. No obstante, ellos son prestadores de servicios del Estado, tienen una misión y tienen que llegar con alimentación”.

“Tuvimos muy poco tiempo desde que los colegios nos permitieron entrar a fines de febrero, la tarea nuestra es solucionar todas estas dificultades en el menor tiempo posible”.

“La buena noticia y que también es parte de la dificultad, es que los niños volvieron de manera masiva y la demanda por comida presencial es abrumadora”.

Escucha la entrevista a Jaime Tohá, director de Junaeb.