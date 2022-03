Ucraniano entrega su testimonio en medio de la guerra: "Lo único a salvo es estar en un búnker"

A unos 150 kilómetros de la capital de Ucrania se ubica la provincia de Cherkasy. Hasta esa zona también han llegado los estragos de la guerra, donde los ciudadanos han tenido que hacer frente a las sirenas y bombardeos.

Así lo contó Dmytro Svyrydenko, joven ucraniano de 30 años que permanece escondido en esa zona junto a su esposa y su hijo de 1 año y 7 meses.

Esta tarde en Podría Ser Peor, Dmytro relató sus vivencias sobre el conflicto ruso-ucraniano.

“Me encuentro en la provincia de Cherkasy, pero por motivos de seguridad la ciudad no la puedo decir”.

“El día empezó desde la noche, porque hemos tenido dos llamadas de sirenas. La primera vez estuvimos casi dos horas en una bodega que está bajo tierra, hasta que vimos el mensaje que podíamos salir”.

“En la provincia donde estoy, por momentos hay muchos bombardeos. En otras provincias está muy difícil la cosa, están matando a gente que pasa con banderas blancas para pasar”.

“Lo único a salvo que hay es estar un búnker”.

“Hay gente que se arriesga, hay gente que no. En mi caso estoy en casa de familiares por la parte de mi esposa, estamos con mi niño de 1 año y 7 meses. Por el momento no me decido a ir por las carreteras porque son inseguras, puede que no pase nada o que te encuentres al enemigo y no sabes qué tienen en la cabeza”.

“Los últimos 5 días han habido muchas alertas aéreas de que pueden haber bombardeos”.

“Hay lugares como supermercados que siguen funcionando. A veces hay pocas posibilidades de conseguir pan, pero el resto de los productos sí están disponibles”.

“Si uno se arriesga a ir por las carreteras, no puedes saber cuándo puede tocar una parte de bombardeo”.

Revisa la entrevista a Dmytro Svyrydenko.