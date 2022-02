Mujer denuncia que le negaron atención en clínica y tuvo que dar a luz en estacionamiento

A sus 38 semanas de gestación, Valeska Diane viajó desde Curacaví hasta la Clínica Vespucio para dar a luz. Al llegar le negaron el ingreso, por no contar con los bonos.

La mujer tuvo que esperar en el estacionamiento del recinto de salud, pero ya no había tiempo y Valeska tuvo que parir en ese lugar. Hoy, según relata, sufre de estrés postraumático, angustia y crisis de pánico por lo que tuvo que pasar.

La protagonista de esta historia, Valeska, conversó sobre su caso en Podría Ser Peor.

“El ginecólogo que me atendió en la clínica a las 37 semanas me dio un documento para yo comprar el bono. Desde las 37 hasta las 38 semanas, todo ese tiempo estuve con mi pareja intentando comprarlo, tenemos documentos que acreditan que no permitía comprarlo”.

“Cuando yo empecé con síntomas de parto nos dirigimos a la clínica sin pensar que esto podía suceder. Mi pareja llamó a la clínica y la persona que contestó no sabía qué responder”.

“Llegamos allá y yo sin poder bajar del auto por las contracciones que tenía. Mi pareja pidió ayuda tres veces y le dijeron que no era posible atenderme porque no teníamos el bono, que nos teníamos que ir al hospital público”.

“Me acomodé en el asiento del copiloto, no sé cómo me dieron ganas de pujar y lo hice. De repente yo no sabía nada de lo que estaba pasando”.

Revisa la entrevista a Valeska Diane.