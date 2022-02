Director (s) del Sernac por demanda contra Banco de Chile: "Estaban aplicando cobros ilegítimos"

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva contra el Banco de Chile, tras detectar “cláusulas abusivas” en contratos con clientes.

A través de esas cláusulas, la institución bancaria habría realizado una serie de cobros ilegítimos bajo el concepto de honorarios judiciales.

Jean Pierre Couchot, director (s) del Sernac, contó más detalles sobre esta demanda colectiva en Podría Ser Peor.

“Tras una larga investigación y fiscalización, detectamos que el banco aplicaba cobros ilegítimos bajo el concepto de honorarios judiciales, cuestión que es completamente improcedente”.

“Hay que distinguir que existe lo que se denomina las cobranzas extrajudiciales, esa modalidad tiene una regulación muy expresa y clara establecida en la ley del consumidor de cómo se puede hacer”.

“Luego están las cobranzas judiciales, cuando esto pasa a un tribunal. Sin embargo, para que exista un juicio no basta solo con que se presente una demanda ante el tribunal”.

“Lo que se detectó es que en algunos casos se presentaba la demanda, pero no se notificaba. Entonces jurídicamente no había un juicio iniciado, porque el deudor no había sido notificado”.

“Eso hace que esta conducta sea más delicada aún y afecte a consumidores que requieren una mayor protección”.

“Este tipo de prácticas son muy graves y delicadas, hay una regulación expresa sobre esto”.

Para saber más sobre esta demanda colectiva contra el Banco de Chile, revisa la entrevista a Jean Pierre Couchot, director (s) del Sernac.