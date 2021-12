Miguel Ángel Calisto (DC) por mercado del gas: "Tenemos que generar una banda de precios"

FOTO: AGENCIA UNO.

Este miércoles, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entregó el informe final sobre el mercado del gas. Desde la institución reiteraron en la necesidad de realizar reformas prontamente, para aumentar la competencia del mercado de este servicio básico.

¿Qué falta por hacer después de este informe de la FNE? ¿Alcanza con acuerdos entre las municipalidades y las empresas del gas? ¿Hay que presionar para tener mayor competitividad? Hablamos sobre estas interrogantes con Miguel Ángel Calisto, diputado DC y presidente de la Comisión Investigadora del Gas.

“Este informe que ha emitido de manera final la Fiscalía Nacional Económica viene a ratificar las primeras denuncias que realizamos en el año 2019, cuando nosotros levantamos estas denuncias a propósito de un aumento explosivo del valor del gas, principalmente en zonas extremas”.

“Esta investigación va en línea de lo que hemos echo en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y también en los proyectos de ley que se han presentado”.

“La FNE dice que es un mercado altamente concentrado y que no está funcionando correctamente, ha habido un sobreprecio que ha atentado directamente a la familias chilenas. Frente a eso, lo que tenemos que hacer es regular, no no podemos conformar con acuerdos entre algunos municipios y empresas”.

“Eso ayuda, pero no es una solución definitiva. Sigue quedando en manos de privados el valor del precio del gas”.

“Tenemos que generar una banda de precios. Aquí estamos hablando de un elemento de primera necesidad, el gas licuado lo usa el 84% de los chilenos. En segundo lugar, hay que regular el uso exclusivo de los cilindros, ahí esta el gran problema para que los mismos municipios entren al mercado del gas”.

