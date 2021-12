Tensión en el comercio de Arica: Retiraron los toldos de vendedores ambulantes

Al igual que en Santiago y Antofagasta, en Arica están teniendo problemas con el comercio ilegal. Con el fin de ordenar la ciudad se retiraron los toldos de ambulantes y además hubo una protesta en el frontis de la municipalidad.

Revisa la entrevista a Gerardo Espíndola, alcalde de Arica.

“Los vendedores ambulantes cerraron la calle y al cerrarla llenaron de toldos, sin ningún tipo de permiso, no pagaron absolutamente nada. No sólo comerciantes de Arica, vinieron de Iquique a vender y lamentablemente el año pasado tuvimos hasta una balacera en el lugar”.

“El comercio establecido puso un recurso de protección en contra del estado, lo ganaron. Nosotros sacamos los toldos que estaban instalados en ese espacio”.

“Escapa de la actividad comercial como tal y vemos una expresión mucho más compleja. Estamos estudiando tomar acciones legales en contra de quienes resulten responsables de las agresiones a nuestros trabajadores y a los comerciantes”.

“El problema que estamos teniendo no supera las 50 personas, no llega a ser ni el 10% del total de personas que están hoy día establecidas en distintas partes. Hay gente que necesita trabajar, estamos habilitando una zona para una feria de navidad. Queremos ordenar el comercio ambulante, no erradicarlo”.