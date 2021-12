Ola de violencia en Parque Los Reyes: "No es un espacio público, se privatizó por la fuerza"

Vecinos denuncian abandono del Parque de Los Reyes. Piden que se cierre el parque tras balazos, suciedad y comercio irregular.

Hablamos con Marcelino Araya, vecino del sector y vocero de Amigos Parque de los Reyes, que nos cuenta más de la realidad que se vive en la zona.

“Ya no se puede salir al parque. No es un espacio público, se privatizó por la fuerza. Ya no es una feria, es un persa. Los días que no está es un basural. Se pierde la calidad de vida”.

“La plusvalía de las propiedades se ha perdido. Aquí hace falta presencia del estado, es una situación de libre mercado y termina operando la ley del más fuerte. Comienza a industrializarse y la gente ya no llega sólo con lo que puede cargar. Se forma taco all interior del parque. Ya no son peleas de grupos de personas, ya no son peleas con palos y piedras, ya llegamos a la parte de las pistolas. Es súper grave, estamos en un país en el que está prohibido el uso de armas y es común”.

“Esto no depende del municipio, es un gobierno local y existe un gobierno central que es el ministerio del Interior y ellos son quienes destinan recursos de carabineros”.

“Hay que partir previniendo, descongestionando y avanzar en el problema”.

“Fiscalización en un sentido positivo, no hablamos de represión. Hay que educar, el parque es un espacio natural sintético, los suelos necesitan ciertas propiedades”.

“Es súper importante es sistema de parques y no es prioritario. Hablamos de calentamiento global, de que llueve cada vez menos, de que no tenemos agua, pero no hacemos nada al respecto. El manejo de aguas y áreas verdes es la forma que tenemos de cuidar nuestro futuro, nuestra permanencia. Este es un efecto directo”.