Niño de dos años secuestrado en Arica es encontrado un mes después en Perú

Un trabajo conjunto del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones permitió ubicar en Perú a un menor que fue secuestrado en la ciudad de Arica el pasado 18 de octubre. Gracias a las negociaciones desde Chile, los captores dejaron al menor en un complejo fronterizo del vecino país.

Conmoción causó el caso de un niño de dos años que fue secuestrado desde su casa en Arica.

El menor fue ubicado en Perú un mes después. Se maneja la hipótesis de que la persona que se lo llevó, sería una persona que cuidaba ocasionalmente al infante.

Mario Carrera, fiscal regional de Arica entregó detalles al respecto.

“Como esta investigación no se ha acabado aún, hay cosas a las que no me puedo referir”.

“Recibimos una denuncia por presunta desgracia dado que no se sabía la ubicación del niño”.

Antecedentes del delito

“Para la tranquilidad de la comunidad, esto no es una banda”.

“Se tiene la imagen de Arica o del Norte como de buen clima, pero cuando se traspasa la frontera por pasos no habilitados, se expone a un calor sofocante”.

“Realizar esto con un lactante, no cabe duda que se puso al niño completamente en riesgo”.

“El equipo de negociadores convence a esta mujer de entregue al niño, ella lo deja en un punto acordado”.

Revisa la entrevista a Mario Carrera.