Diputada Claudia Mix por caso Oliva: "Soy fundadora de Comunes y duele lo que está pasando"

Un total de $137 millones por sus labores en la campaña es lo que estarían cobrando 7 militantes del partido Comunes. Entre ellos, se encuentra el ahora expresidente del partido, Jorge Ramírez. Además, según informó La Tercera, se suspendió la militancia de Oliva.

La candidatura al Senado por la Región Metropolitana de Karina Oliva, del Partido Comunes, ha ido cuesta abajo.

Durante la jornada de ayer, se dio a conocer la polémica por la rendición de gastos de campaña para el reembolso del Servicio Electoral tras su fracasada carrera para ser gobernadora de la misma zona.

Claudia Mix, diputada del partido entregó detalles de la situación, además de lo que cree será del futuro de la carrera política de Oliva.

“Esto es exactamente porque uno entra a la política, evitar que sucedan estas cosas”.

“No se puede hacer nada con la candidatura de Karina”.

Comunes

“Los 7 involucrados en el tema, quedan con suspensión de sus militancias. Sus derechos civiles internos quedan suspendidos hasta que finalice la investigación”.

“Yo no participo de la administración del partido, no me tocó ver rendiciones de la campaña”.

“La mayoría de los militantes han salido a respaldar las acciones tomadas”.

