Alfredo Castro descarta teleseries: "Empezó a decaer el nivel muchísimo, textos y guiones muy malos"

El destacado actor y director teatral Alfredo Castro fue parte del programa Más de Ti Podcast, en la instancia conversó con la periodista Jesenia Urzúa sobre sus proyectos y recordó a emblemáticos personajes, entre ellos el de Ernesto Lizana (La Fiera 1999) y Lazlo California (Romané 2000).

“Eran lindas esas teleseries porque tocaban temas super profundos, que no se hablaban en aquella época como el VIH, la discriminación, la vejez y el abuso de poder”, aseguró el intérprete.

El año 2011 decidió alejarse de la televisión, sin embargo, siguió protagonizando películas y se enfocó en el teatro La Memoria donde es el fundador y director. “Siento que empezó a decaer el nivel muchísimo, unos textos muy malos, guiones muy malos. Yo estaba acostumbrado a un nivel de exigencia y trabajo muy muy alto”, dijo Castro.

A pesar que no es parte de una teleserie hace muchos años, su nombre ha sido tendencia en redes sociales por su personaje de Ernesto Lizana, el cual quedó en el recuerdo por cuidar en exceso el dinero. “Tengo muchos memes que me mandan mis amigos, mis colegas, sobre todo mis estudiantes que son cabros jóvenes. Me encanta”

En las próximas semanas se le hará un reconocimiento en España y posteriormente será parte de un festival de cine francés. “Voy a Barcelona a una retrospectiva que me van a hacer en la casa América, después voy a un festival pequeñito en Francia en la ciudad de Annecy”.

El 17 de abril se estrenará la película “Isla Negra” del director Jorge Riquelme. La cinta que protagoniza junto a la actriz Paulina Urrutia, aborda la crisis de la vivienda en nuestro país y el impacto del desarrollo inmobiliario.