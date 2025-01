La ruta del Pulsar 2024: La pasión detrás de Martín Silva, instrumentista del año

En conversación con Rafael Venegas, conductor de La Ruta del Pulsar, Martín Silva compartió cómo su pasión por salir de la zona de confort lo llevó a conquistar diversos géneros musicales.

Desde sus inicios en el folklore hasta su éxito internacional con artistas como Mon Laferte, para Silva la dedicación ha sido clave para dejar una huella en la música chilena. Con solo 29 años, su capacidad para adaptarse y enriquecer cada proyecto lo consagró como Mejor Instrumentista del Año en los Premios Pulsar 2024.

Martín Silva no esperaba el premio. “Fue un honor en verdad, no me lo esperaba”, confesó al recordar su sorpresa al ser nominado junto a músicos de alto calibre. Este reconocimiento no es solo una victoria personal, sino un reflejo del resurgimiento de la música folclórica y criolla en la que ha estado inmerso.

La versatilidad de Silva le ha entregado la oportunidad de llegar a trabajar con grandes nombres, con cada proyecto representando un desafío y una oportunidad para salir de su zona de confort. Por ejemplo, su experiencia tocando guitarra eléctrica con Mon Laferte fue un proceso de aprendizaje continuo, que lo llevó a recorrer escenarios internacionales en México, Sudamérica y hasta en Europa pero Silva no se considera un especialista en un solo género, sino un músico multifacético. “He estudiado mucho mi técnica, pero no me considero especialista”, declaró. Esta capacidad le ha permitido participar en proyectos con distintas exigencias.

Martín cerró su participación en “La Ruta del Pulsar” interpretando “Ni que hablar”, una pieza que encapsula la esencia de su trayectoria. Así, el músico sigue demostrando que la tradición puede reinventarse y que el sonido patentado desde generaciones anteriores tiene aún mucho que ofrecer.