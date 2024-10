La ruta del Pulsar: Chini PNG, mejor artista rock

En una reciente entrevista en Bio Bio TV, Chini PNG, ganadora del premio a Mejor Artista Rock en los Pulsar 2024, compartió su experiencia y reflexiones sobre su trayectoria musical. Acompañada por Juan Desordenado, su compañero de banda, Chini habló sobre el reconocimiento que ha recibido y el camino que ha recorrido hasta llegar a este importante hito.

“Fue muy inesperado para nosotros”, confesó Chini al ser preguntada sobre su victoria en los Pulsar. “Ya llevamos muchos años tocando en distintos proyectos, hemos tenido muchas formaciones distintas. Me sentía como que estaba empezando de nuevo”, añadió, refiriéndose a su transición desde su anterior banda, chini and the technicians, hacia su actual proyecto.

El camino hacia el reconocimiento no fue fácil. Chini recordó que había sido nominada en varias ocasiones anteriores, incluyendo categorías como Mejor Nuevo Artista y Mejor Videoclip. “Ese fue un EP que se llamaba Control Z. Fue bonito porque fue un EP que se terminó en pandemia”, explicó sobre su trabajo previo, que culminó en el lanzamiento de su música en un contexto desafiante.

Juan Desordenado, quien se unió a Chini en este nuevo proyecto, también compartió su perspectiva. “Se dio de manera natural. Creo que Chini me buscó por lo que yo podía entregarle al proyecto”, comentó, destacando la admiración mutua que existe entre ambos músicos. “El Premio Pulsar es uno de tantos hitos que hemos tenido”, agregó, refiriéndose a los momentos significativos que han compartido desde que se unieron.

Ambos artistas coincidieron en que el rock ha evolucionado y se ha diversificado. “La categoría rock es como una especie de lienzo donde uno puede hacer lo que uno quiera”, afirmó Juan, enfatizando que no se sienten limitados por las definiciones tradicionales del género. “Hemos hecho canciones que pasan por ciertos ritmos de bossa nova, pasan por ciertos momentos de jazz”, añadió, destacando la libertad creativa que les brinda su enfoque alternativo.

Chini también subrayó la importancia de lo visual en su música, afirmando que “es complementario, es como 50-50”. Esta visión se refleja en su trabajo, donde la estética y la música se entrelazan para crear una experiencia única.

A medida que avanzan en su carrera, ambos artistas esperan que su éxito inspire a otros a explorar la música alternativa. “Ojalá a partir de esto la gente se abra a escuchar más bandas”, concluyó Chini, dejando claro su deseo de que el reconocimiento que han recibido ayude a ampliar el panorama musical en Chile.

Con su enfoque innovador y su pasión por la música, Chini PNG y Juan Desordenado están listos para dejar una huella duradera en la escena del rock chileno.