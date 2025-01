Alejandro Ferreiro: "A todas las autoridades les resulta incómoda la transparencia"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti, conversamos con Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente, quien abordó la crítica situación de la transparencia y la corrupción en el país. Ferreiro destacó que “la corrupción parecía un tema lejano, pero ya emergían preocupaciones que había que abordar”, refiriéndose a los inicios de su carrera en la Comisión Nacional de Ética Pública. Además, enfatizó que “no hay buenos ni malos, no hay colores políticos que sean más propensos o menos propensos a la corrupción”, subrayando la necesidad de un enfoque transversal en la lucha contra este flagelo.

Ferreiro también se refirió a la percepción de la incompetencia y el abuso del poder en las autoridades, advirtiendo que “cuando se junta la incompetencia con la percepción de corrupción, estamos realmente en un cóctel muy explosivo”. En este sentido, planteó que “hay que generar incentivos para que prevalezca el honesto que llevamos dentro y no el deshonesto potencial que siempre está disponible también en nuestro interior”. Su análisis se extiende a la necesidad de reformas en el sistema de gastos reservados, donde afirmó que “el gasto reservado sigue siendo, mientras no se elimine o mientras no se distinga entre reserva y discrecionalidad, una fuente potencial de corrupción o malas prácticas”.

Finalmente, Ferreiro hizo un llamado a la acción, señalando que “hay que hacer la pega y no dejarse atrapar por los sentimientos de pesimismo”. Con un enfoque comprometido, concluyó que “la política sea más eficaz y que los políticos seamos percibidos más idóneos, más íntegros, más transparentes”, dejando claro que el futuro de la institucionalidad chilena depende de la voluntad de todos para enfrentar estos desafíos.

