Sergio Muñoz Riveros y el 18-O: "El golpe principal yo sostengo que vino desde fuera de Chile"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti, el escritor y analista político, Sergio Muñoz Riveros, compartió su trayectoria y reflexiones sobre la política chilena actual. Muñoz, quien fue dirigente comunista y ahora se presenta como un agudo observador de la realidad, afirmó: “Me siento muy bien libre, no pertenezco a ningún partido y no me ubico en ninguno de los espacios que hoy se identifican en la política chilena”. Su nuevo libro, “En busca de tierra firme”, narra su evolución desde sus inicios en el comunismo hasta su crítica actual hacia el partido.

Durante la conversación, Muñoz Riveros reflexionó sobre el estallido social de 2019, señalando que los partidos de centro izquierda jugaron un papel deplorable y que lo vivido fue “la peor agresión vivida por el régimen democrático desde la recuperación de las libertades, el año 90”. Además, destacó que “el golpe principal vino desde fuera de Chile” y que “nada, nada fue espontáneo”, sugiriendo una planificación detrás de los eventos que sacudieron al país.

Al abordar su experiencia en el Partido Comunista, Muñoz recordó que “el comisario era propiamente el encargado de control y cuadros en la estructura comunista” y que había un “conservadurismo muy curioso” dentro del partido. A pesar de su pasado, enfatizó que “no creo que pueda haber una sociedad sin propiedad privada y que sea al mismo tiempo una sociedad democrática”, dejando claro su distanciamiento de las ideologías que una vez defendió.

