Vodanovic por caso Monsalve: "Se transformó en una crisis que pudo haberse evitado de alguna manera"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti, conversamos con Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del Partido Socialista, quien abordó la situación política actual tras las recientes elecciones y la crisis generada por las denuncias contra el presidente Gabriel Boric y el Caso Monsalve.

Denuncias al interior de La Moneda

Vodanovic reveló que se enteró de la nueva denuncia “minutos antes de que fuera una noticia pública”. Además, afirmó que “a mí, en general, no me gusta emitir juicios cuando no tengo la totalidad de los antecedentes”, subrayando la importancia de que las instituciones funcionen y que sea la Fiscalía la que investigue.

La senadora también expresó su preocupación por la forma en que se ha manejado el caso Monsalve, indicando que “este era un problema enorme, un caso grave, una denuncia que tendría que haber tenido un curso mucho más institucional”. Vodanovic destacó que “la principal preocupación es que ojalá logremos mantener nuestro estado de derecho partiendo por aquellas garantías que nos da la Constitución”, haciendo hincapié en la necesidad de proteger los derechos de las víctimas y evitar la revictimización.

En cuanto a la reconfiguración del panorama político tras las recientes elecciones, Vodanovic señaló que “hemos recibido un apoyo bastante contundente en materia de alcaldes” y que el Partido Socialista ha recuperado una parte importante de su presencia en el país. Además, se mostró optimista sobre la posibilidad de modificar el sistema político, afirmando que “tenemos la certeza de que vamos a ser capaces de ingresarlas en los próximos días”, refiriéndose a las propuestas que buscan mejorar el funcionamiento del Congreso y la gobernabilidad en el país.

