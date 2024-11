Cuba en crisis: "La lucha por la libertad es urgente"

En una reciente entrevista con Tomás Mosciatti en BIO BIO TV, Rosa María Payá, activista cubana y fundadora de Cuba Decide, abordó la crítica situación en Cuba y la lucha por la libertad. Payá, quien ha sido una voz destacada en la oposición al régimen cubano, expresó su preocupación por el estado actual del país.

“La situación en estos momentos es prácticamente de estado fallido”, afirmó Payá, subrayando la incapacidad del régimen para garantizar servicios públicos esenciales. “No había electricidad por más de 72 horas en la inmensa mayoría de los hogares de Cuba, es que no había comida, no había agua, no había transporte”.

La activista también destacó la represión que enfrenta la población cubana. “Las decenas de detenidos de las protestas que tuvieron lugar durante la semana pasada todavía no sabemos cuántos son… sabemos que se suman a los más de mil prisioneros políticos que hay en mi país”, indicó. Payá enfatizó que “la situación es insostenible” y que “los cubanos están convencidos de que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura”.

Sobre las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel, quien prometió aplicar “todo el peso de la ley” a quienes protesten, Payá comentó: “Una ley que además viola los derechos fundamentales de los cubanos, viola el derecho a la manifestación pacífica, a la libertad de expresión”.

Payá también reflexionó sobre el papel de la comunidad internacional en la lucha por la libertad en Cuba. “Los cubanos están dispuestos a arriesgar su vida para lograr un cambio pacífico… es hora de que la comunidad internacional y especialmente las democracias de las Américas apoyen ese cambio”, afirmó.

La activista concluyó con un llamado a la acción: “La responsabilidad de esta crisis la tiene la dictadura y la manera de salir de la crisis es saliendo de la dictadura”. Su mensaje es claro: la lucha por la libertad en Cuba es una necesidad existencial y requiere el apoyo de la comunidad internacional.