Víctor Pino y debate por permisología: "En 30 años no se había trabajado en nada referente a permisos"

En último tiempo la permisología se ha tomado la agenda, incluso ha sido parte de los compromisos de la actual administración. Esto a raíz de las solicitudes de empresarios y sectores productivos que reclaman y buscan agilizar los procesos para administrativos para poder llevar a cabo un proyecto. Por lo general, la tramitación desde que surge una idea de un proyecto al “corte de cinta” puede ser eterna. Esto no solo afecta a proyectos de grandes estructuras o industriales, también afecta incluso a viviendas. Justamente por todo lo comentado, en enero de este año, ingreso un proyecto que busca reducir, tanto en el mundo público como privado, este exceso de “papelería”, para que los proyectos avancen y sean mucho más rápido para no tener que pasear de una ventanilla a otra mientras pasan los días y los proyectos se estancan.

Proyecto y debate

“Lo que buscó el proyecto que nosotros tramitamos en la Comisión de economía era principalmente disminuir los tiempos, pero en base a eliminar esta doble tramitación para no tener un desgaste mayor en cuento a los tiempos de espera”.

Además, agrega que “En lo que tú esperabas que te entregaran un permiso, se te vencía el otro y cuando te lo entregaban, tenías que volver a solicitar el que se te había vencido. Eso le ocurre a muchos emprenddores, empresarios o inversionistas que ven como la permisología no les permite avanzar, concretar sus proyectos de inversión”.

Un Estado arcaico

“Modernizar el Estado es fundamental, yo creo que en los últimos dos gobiernos pudimos haber avanzado mucho más en esta discusión”, afirma.

“A mí me criticaron bastante porque no sacamos esto en tres meses, cómo vamos a sacar en tres meses algo que no se ha hecho en 30 años”.

