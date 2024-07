Claudio Bustos y el debate tributario: "El cambio jurídico debe ir de la mano con el cambio cultural"

De acuerdo a las cifras presentadas en el informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre la brecha de cumplimiento de IVA y el impuesto de Primera Categoría, entre 2018 y 2020 la evasión y elusión del IVA promedió un 18,4% mientras que el impuesto corporativo fue del 51,4%, datos que triplican los presentados por países desarrollados.

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti, se conversó con Claudio Bustos, abogado y socio fundador de Bustos Tax & Legal, quien en esta oportunidad explicó aspectos claves del debate tributario en Chile.

Fiscalización tributaria

“Yo creo que la delincuencia se da en todo ámbito y evidentemente dentro del ámbito tributario también pueden existir delitos de tipo tributario, hemos visto casos donde el Servicio de Impuestos Internos tardíamente ha investigado y ha sancionado ciertos casos”, comentó el abogado.

En ese sentido, dijo que “ha faltado enfatizar un esfuerzo por parte de la autoridad en fiscalizar ciertos ámbitos”, y agregó que, “tiendo a pensar que las prioridades se han enfocado de una forma distinta, creo que hay motivaciones políticas detrás de todo esto”.

“Se ha priorizado perseguir a los grandes patrimonios, a las personas que tienen mayor riqueza, porque se piensa que de esa forma se puede recaudar más y más rápido, sin embargo, curiosamente las grandes empresas no son precisamente las personas que más están eludiendo hoy día, al menos no en los últimos años”, enfatizó Bustos.

Por otro lado, sostuvo que “han faltado campañas informativas en varios ámbitos, no tan solo en el ámbito del comercio informal, sino también en quienes desarrollan actividades a través de plataformas tecnológicas, que es un ámbito que estaba de alguna forma, no diría descuidado, pero no priorizado desde el punto de vista de la fiscalización”.

La fábrica de facturas falsas

“En general, todos los cambios jurídicos de alguna forma también exigen o tienen que ir de la mano de cambios culturales, cambios en la forma de comportarse y de entender las cosas”, es decir, “evidentemente que existió una época en que ciertas personas, empresas, y contribuyentes pensaban que podían hacer cualquier cosa, que si bien podían ser en apariencia legales, eran cosas que desde en el fondo no tenían ningún sentido y que evidentemente el único objetivo era no pagar un impuesto o diferir un impuesto, etcétera”, enfatizó.

En cuanto al caso del abogado Hermosilla, sostuvo que “había corrupción de parte de ciertos funcionarios, que estaban involucrados en esto, que recibían coimas y por lo tanto, eso contribuye de alguna forma a ser un poco más velada estas operaciones, ahora, no justifica tampoco el conocimiento tardío de lo que estaba sucediendo y creo que en eso el Servicio de Impuestos Internos debió haber hecho una autocrítica importante en el sentido de que es necesario mejorar y perfeccionar todos los procedimientos de revisión y de supervisión de los subalternos por parte de los superiores”.

“Yo creo que esa autocrítica hay que hacerla y esperaría que la nueva administración también, de alguna forma, incida en ello”, aseveró.

