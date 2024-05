Jaime Arancibia y la colusión en el mercado del gas: "No me extrañaría que ejerzan la acción penal"

Mediante un encuentro en un café de la comuna de Las Condes, los gerentes generales de las empresas Indura S.A. y Linde Gas Chile S.A. acordaron la asignación de cuotas de mercado y no competir por clientes. La situación se extendió entre noviembre de 2019 y enero de 2021, y afectó a una amplia gama de rubros que utilizan gases medicinales e industriales para su funcionamiento.

La situación fue presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acusando la colusión entre ambas empresas y tres de sus ejecutivos.

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos con el abogado Jaime Arancibia, doctor en Derecho y docente de la Universidad de los Andes, quien en esta oportunidad explicó aspectos claves de la colusión en el país y analizó los posibles efectos de esta situación.

Cartel del gas

En general, los casos de colusión surgen porque “están dados todos los incentivos en un mercado determinado para que los gerentes (que normalmente tienen bonos por productividad) se reúnan y logren acuerdos para coludirse y beneficiar a sus empresas y sus bolsillos personales”, sostuvo Arancibia.

“Cada mercado tiene sus riesgos”, y agregó que “el bono no es una mala herramienta, pero dependiendo de las circunstancias se puede transfromar en un incentivo perverso que puede terminar seduciendo a cualquier persona para efectos de cometer ilícitos y lograr mayores ingresos”.

Hoy en día, “las colusiones son cada vez más difíciles de detectar porque entramos a una etapa avanzada, en que son detectables a través de algoritmos”, y añadió que “si es cierto este hecho, estamos ante un modelo de colusión casi noventero, que llama la atención para estas épocas donde hay mayor riesgo de ser descubiertos”.

Proyecciones del caso

“En los últimos diez años, los requerimientos de la fiscalía apuntaban solamente a personas jurídicas, en cambio, en este caso también se incluyen personas naturales, con lo cual no me extrañaría que puedan pensar en ejercer la acción penal, algo que nunca ha sido ejercido en la historia de Chile porque se introdujo hace poco el delito de colusión”, enfatizó.

En relación a lo anterior, provenimos de “un sistema de libre competencia en donde no existía la delación compensada, la pena o el castigo penal por coludirse”, mencionó.

En ese sentido, “no tengo ninguna duda de que en Chile hay menos colusión que antes, lo que no significa va a dejar de suceder”, afirmó.

De ser confirmados estos hechos, “podrían formar parte de la crisis ética y moral que se vive en muchos entornos de carácter empresarial o político, donde me parece que no hay que generalizar, pero que no es de extrañarse que sigan ocurriendo mientras se mantengan los incentivos para hacerlo”, destacó.

Por lo anterior, dijo que “lo importante es que la institucionalidad reaccione y sea capaz de castigarlo”.

Te invitamos a ver la entrevista completa en Bio Bio Tv.