Ex ministro del Interior de Perú: "Fujimori detuvo la hiper inflación y derrotó el terrorismo"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti, se conversó con Fernando Rospigliosi, quien es periodista, sociólogo, columnista y ex ministro del Interior de Perú.

Actualmente, Perú está atravesando controversias con respecto a su situación política, económica y social, dichos temas se trataron durante la entrevista.

El miércoles 6 de diciembre salió de la cárcel, nuevamente, el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori. Lo anterior ha generado polémica y diferentes opiniones en el país.

El periodista Fernando Rospigliosi define a Alberto Fujimori como: “Un hombre muy controvertido […] el tomó las riendas del país en 1990, en una situación muy crítica que había dejado el gobierno anterior, con el terrorismo en auge”.

En aquel entonces, el país vecino estaba enfrentando una crisis económica… según el sociólogo “Fujimori detuvo la híper inflación y derrotó rápidamente el terrorismo, se capturó a Ismael Guzmán”.

Con respecto a la reelección de Fujimori en el año 1995 “él intentó quedarse en el poder y ese fue su gran error” afirmó el ex ministro.

El columnista asegura que el ex presidente “sacó al país del hoyo en el que estaba y propició un crecimiento de 20-25 años, el cual ha sido el crecimiento más grande del Perú en toda su historia”.

“La derrota del terrorismo fue algo muy importante […] gran parte del pueblo se lo agradeció”. Sin embargo, también fue criticado “los izquierdistas lo persiguieron por presunta violación de los derechos humanos” añadió Rospigliosi.

Alberto Fujimori “llegó a Chile en el año 2005 y posteriormente fue extraditado al Perú, estuvo preso desde entonces”. Sin embargo, “fue indultado en diciembre del 2017 por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski” añadió Fernando, quien plantea que Fujimori fue enviado nuevamente a la cárcel de manera ilegal hasta que el tribunal constitucional decidió que el indulto era legítimo.

A pesar de los delitos que se le atribuyen al ex presidente, el periodista mantiene que no afecta la validez del indulto “los políticos negocian todo […], pero eso es algo que no tiene que ver con la capacidad del presidente de la República de indultar”.

Acerca de si mintió en su campaña “yo no creo, el no tenía idea de estos temas. El es un ingeniero, un profesor de matemáticas. Él creía es estas ideas progresistas, izquierdistas, de él y su entorno” mencionó el entrevistado.

Corrupción y narcotráfico:



“Todos los políticos mienten” Durante el período donde Rospigliosi fue ministro del Interior, reconoce que “muchos pensábamos que Toledo tenía algunos o muchos defectos, pero no que era un corrupto”.

“Perú es él segundo productor de cocaína en el mundo […] y el problema es que el narcotráfico tiene un enorme poder corruptor […] y corrompe a las instituciones encargadas de perseguirlo. “El poder corruptor es enorme y naturalmente está en la política” afirmó Fernando.

Delincuencia en aumento:



“Aquí han llegado un millón y medio de venezolanos, la mayoría gente humilde y trabajadora, pero también decenas de miles delincuentes muy violentos”.

Para que la delincuencia se detenga se necesita “un gobierno que tenga el liderazgo, la decisión, la firmeza y la energía para combatir el narcotráfico […] y que se logre derrotarlo. En este momento el gobierno no está haciéndolo.

Finalmente, la opinión del sociólogo con respecto al presidente de la República de Argentina Javier Milei: “No sé si tendrá la posibilidad de hacer los cambios que ha prometido porque no tiene mayoría en el parlamento”.

Para más información, te invitamos a ver la entrevista completa en BIO BIO TV.