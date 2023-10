Análisis económico: "Chile es el país con mayor rezago en la recuperación de empleos del mundo"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti vamos a hablar de la tasa de desocupación, las cifras de empleo en Chile y los objetivos de la economía nacional junto a David Bravo, economista, Director del Centro Universidad Católica de encuestas y estudios longitudinales.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) reflejó una caída de 0,9% en el mes de agosto, comparando con el mismo mes del año anterior. Esta cifra está por debajo de todas las proyecciones que había realizado el oficialismo y evidenciaría un estancamiento en la economía chilena.

“El mercado laboral no se ha recuperado respecto de la situación de prepandemia, seguimos en crisis y han pasado tres años y medio, y todavía no hemos recuperado el nivel previo a la crisis. Las cifras reflejan un problema en el mercado laboral del cual no hemos hablado claramente. Cuando se mira este año y el anterior ha sido básicamente estancamiento cuando uno llegó a la situación previo a la pandemia. No está en la agenda”, asegura el experto.

Además agrega que: “Se equivoca una buena parte de los analistas que hacen análisis del mercado laboral, están acostumbrados a mirar la tasa de desocupación. Desde el primer mes de la pandemia, señalamos en estudios que el termómetro que tenemos que se usa en la tasa de desocupación no está midiendo la fiebre del mercado laboral”.

Sobre las personas inactivas que decidieron dejar de buscar trabajo, Bravo dice “Podemos cuantificar que el INE mostró que había 9 millones 5 mil personas ocupadas y el déficit que tenemos es de 450 mil, eso quiere decir que han entrado 660 mil personas. La situación del mercado laboral es mala respecto de Chile, de sí mismo, es mala, un retroceso de 13 años. Chile es el país con mayor rezago en la recuperación de empleos del mundo”.

El Fondo Monetario Internacional estima que la región crecerá un 1,6% en 2023, lejos del crecimiento del 4% que registró en 2022. Para Chile proyectó la pérdida de un punto porcentual del PIB para 2023 y un crecimiento de 1,9% el próximo año.

¿Qué le pasa a los hombres en Chile en materia laboral?, ¿Qué le pasa a los jóvenes?

“Durante buena parte de la pandemia las mujeres estuvieron más rezagadas, una medida importante como el volver a clases y el IFE laboral con sesgo de género, era más grande para mujeres que para hombres, todo eso ayudó harto, no ha llegado a los niveles prepandemia pero está cerca”, explica sobre esta diferencia.

El especialista explica que se pueden usar los datos de los estudios para ver dónde es más factible aplicar los incentivos al empleo para poder revertir estas cifras. “El peligro es que en esto no salimos en menos de 3 años”, comenta.

“Nos pasa la cuenta las cosas que no hemos hecho en materia de capacitación”, comenta Bravo.

También se refirieron al trabajo de migrantes versus el nacional y la pobreza en nuestro país.

