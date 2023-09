Mávila Huertas sobre la corrupción en el poder: "La política en Perú es un mercado persa"

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti vamos a hablar de la crisis política del Perú: 5 años con 6 presidentes, 3 congresos, decenas de ministros, presidentes acusados de corrupción y una presidenta en la mira internacional; junto a Mávila Huertas, periodista, conductora de Ampliación Noticias en RPP, Radio Programas del Perú.

“Tienes a los dos poderes del Estado más importante pendiendo de una garantía legal sin legitimidad. Tiene que ver con las grandes reformas del año 90 y como los peruanos no terminaron de entender que el desarrollo va de la mano de la democracia. Vivíamos bajo piloto automático, hay una deslegitimación total y falta de optimismo en el sistema democrático”, asegura Huertas.

Sobre la presidencia de Alberto Fujimori versus Pedro Castillo, la periodista asegura que son diferentes debido a que Fujimori llegó por respaldo popular mientras que Castillo llegó a la presidencia por un voto, que tiene apoyo pero también por un antivoto. El antifujimorismo es el que le da el triunfo, por lo tanto, era diferente a un Alberto Fujimori que incluso fue reelecto. Castillo sabía que era precario. Nadie imaginó que Pedro Castillo se iba a levantar y hacer un golpe de Estado, anunció uno y nadie le hizo caso.

Acerca de la situación de Pedro Castillo, la periodista dice, “Si no hubiera cometido ese golpe de estado tan torpe, seguiría siendo presidente del Perú, pero no lo es”.

“El Perú es una sociedad como muchas que se ha visto polarizada, está dividida hasta en tres. Se están repartiendo instituciones, una estabilidad, no es que un presidente no pueda gobernar, pero los partidos políticos se han deteriorado. Hoy no tenemos partidos políticos, se vinculan por un interés que cambia y el grupo se parte y se reconforta. No hay partidos consolidados, es la gran tristeza de la democracia peruana hoy”, asegura.

Profundizando en la corrupción y la dispersión política que ha perdido millonarias cifras de soles, la periodista explica que “Guarda relación con el hecho de que no está gobernada, la visión a país a futuro no existe, hay grupos que intentan llegar a hacer negocios, captar lo que pueden desde el Estado, pero saben que su duración no será larga. Son aves de paso en la política, aprovechan el poder para sí mismos, escapan de un Poder judicial sobrepasado de investigaciones”, comenta Huertas y asegura que esa sensación de impunidad favorece el mercantilismo “La política en Perú es un mercado persa”.

Mávila Huertas también se refirió al caso de Alejandro Toledo que está siendo investigado y tienen mayores antecedentes de la corrupción. “Los otros casos son más complejos porque tienen que ver con el financiamiento de las campañas”, explica sobre el entrampamiento de las figuras legales en la búsqueda de responsabilidades.

“Fue un golpe tan duro en términos de imagen, ¿cómo vas a creer en la democracia y la esperanza de que los polípticos no caigan en la corrupción si un presidente termina siendo corrupto? es un escándalo en pleno ejercicio de la presidencia. Ofreció una imagen de limpieza y transparencia, vendió una imagen de esperanza. Era la cara de una agrupación. El apetito de hacerse del poder lo lleva a la presidencia, no teniendo ni las capacidades ni partidos políticos. Fue una elección fallida la que lo lleva a la presidencia”, asegura sobre la llegada de Castillo al Gobierno.

“Hay una alianza que se ha repartido cupos”, agrega.

Protestas y violencia en el Perú

“No se comprendió que el Congreso había reaccionado con una vacancia al presidente por haber roto el orden constitucional. En algunas regiones quedó la idea de que sacaron a Castillo. Perú es un país donde parte de su riqueza es también su debilidad. Las protestas se tornaron violentas”, comenta Huertas sobre la situación que estaba pasando e insiste con que se propició un clima de protestas que eran legítimas debido a que el país estaba harto de la inestabilidad”, comenta.

Agrega también que Dina Boluarte está siendo investigada debido a que no hay una responsabilidad por las muertes que se provocaron. “Ella no esperaba ser presidenta de la República, asumió constitucionalmente. Es una mochila que carga el Gobierno y que no se ha investigado” y sigue “Se ha acogido al silencio”.

La penalización a periodistas y medios

Hay un proyecto de ley propuesto por Dina Boluarte que pretende penalizar a medios y periodistas que informen sobre protestas.

“Un gobierno no puede pretender que un periodista no informe, por ejemplo sobre la insatisfacción. No creo que se debiera esperar si no hay soluciones, la justicia que demora no es justicia”, dice Mávila Huertas.

Conversando sobre seguridad, Mávila explica: “Tenemos una porosidad de las fronteras, un Estado frágil y deterioro de la administración de recursos. La policía, están declarados dos distritos en emergencia. Se ha registrado un incremento de la violencia urbana con delitos que los peruanos no conocíamos, como el sicariato, trata de personas y corrupción”, explica.

“Dina Boluarte no es un líder, es una presidenta apoyada por la Constitución, el respaldo bordea el 10%” señala tajantemente. “La sensación en el país es que el Congreso está gobernando”, asegura.

En cuanto a la crisis política que se vive en el vecino país, Mávila continúa, “Estamos en una suerte de limbo, el Congreso hace lo que quiere, tiene el poder absoluto”.

“Utilizan la democracia y la legalidad para incurrir en corrupción”.

En el último bloque se refirieron al rol de las Fuerzas Armadas donde la periodista explicó que no son deliberantes y que acompañan a las figuras que están en el poder. “Son de las instituciones en las que creen los peruanos”, dice y agrega que no están en una situación ni por asomo parecida a la que se vivió en el Gobierno de Fujimori.

También se comentó del crecimiento del narcotráfico en el Perú y el trabajo que se ha realizado para detener al Tren de Aragua.

Sobre “El niño Guerrero”, la periodista dice que no se ha confirmado que esté en el Perú, sólo se teme debido a la falta de control de las fronteras. “Mi hipótesis es que sigue en Venezuela y protegido por el Gobierno de Maduro”, sentencia.

Revisa la entrevista completa en Bio Bio Tv.