Eric Aedo y relación de la DC entre el Gobierno: "En algunos casos actuamos como Oposición sin duda"

En una nueva edición de la Entrevista de Tomás Mosciatti nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, para conversar de la situación política actual del país, la relación entre su coalición con el Gobierno y los sucesos más recientes que han marcado la agenda pública.

Además el parlamentario confirmó que está pronto a concretar una reunión con el presidente Gabriel Boric y enfatizó en la necesidad de generar acuerdos rápidos en materia de seguridad y economía.

Democracia Cristiana

“No somos parte del Gobierno pero vamos a colaborar en aquellas cosas que le hacen bien al país. En algunos casos actuamos como Oposición sin duda por ejemplo en todo lo que tiene que ver con reformas y en los temas de orden público y seguridad hemos tenido una actitud bastante clara”, planteó.

Y agregó: “Creo que la DC tiene que volver a su cause, a defender las libertades y la democracia. Creo que aun hay espacio para generar la confianza con las personas. Este es un problema que tiene hoy día todo el aparataje político. Como jefe de bancada he pedido una reunión con el presidente hace pocos días atrás. He conversado con ministros y ministras del comité político”.

Gobierno y nuevo ciclo constituyente

“El tema de los indultos va a ser para el presidente Boric como fue Caval con Bachelet. Los efectos políticos de la decisión que tomó siguen hoy día”, aseguró el parlamentario.

E insistió: “Todos los presidentes que han ejercido esa facultad de 1990 en adelante debieron haberlo fundamentado. En la nueva constitución hay una opción interesante o de eliminar esa facultad o al menos de que se explique porqué se toma esa decisión, por razones humanitarias o políticas pero que se exprese”.

“Una de las cosas que le queremos transmitir al Gobierno es que uno en política tiene sus convicciones pero estas no son las que tiene toda la gente. No se le puede hablar a su mundo solamente y creo que el Presidente tiene que abrirse a escuchar como lo está haciendo con los temas de seguridad”, complementó.

“En la reforma tributaria la impresión que nos quedó es que avanzó algunos pasos en la Cámara de Diputados y se guardó la negociación gruesa para el Senado. Hoy día tiene una fragmentación que le exige mucho más musculo político para enfrentar esa discusión”, persistió.

Sobre el proceso constituyente, señaló: “Espero que obtengamos de dos a tres constituyentes en esa elección. Estamos reconstruyendo porqué algunos que votamos rechazo mantuvimos la palabra empeñada y así se lo dijimos a la derecha”.

“Si las respuestas no son satisfactorias creo que el próximo Gobierno sin duda va a ser entregado a la derecha más dura. Tiene espacio para reaccionar y es hacerse cargo de los temas de seguridad, orden público, económicos y de salir a buscar acuerdos”, cerró.

