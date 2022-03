Rodrigo Pica y nombramientos para el TC: "El perfil de ministro es abierto, ahí está la tentación"

Abogado, magíster en derecho constitucional, académico universitario y ministro del tribunal constitucional son algunas de las definiciones que permiten esbozar la figura de Rodrigo Pica.

Durante las últimas horas, Pica ha criticado fuertemente los criterios en que se escogen los nombres de ministros para el órgano autónomo, en particular hacia los candidatos que han emergido desde la Cámara de Diputados.

Sobre estos dichos y otros temas más profundizó Rodrigo Pica, en La Entrevista de Tomás Mosciatti.

“La normativa actual en Chile es extremadamente abierta, dice título de abogado y haberse destacado 15 años en actividad profesional o universitaria. El perfil es bastante abierto, desde esa perspectiva el que nombra es quien pondera quién cabe o no dentro del perfil y a partir de ahí está la tentación”.

“Hay una cuestión de principios. La propia Constitución dispone que para ser nombrado magistrado en el TC no hay que tener ninguna inhabilidad de aquellas que se establecen para ser juez, el cargo parlamentario y la condición de juez son incompatibles”.

“Aquí se les iba a nombrar a contar de 8 días después de que cesaban en el cargo parlamentario, pero evidentemente es una decisión que se ve como corporativa, de cuoteo y de repartición”.

Apropiación del TC

“Hay cosas que es complicado decirlas desde adentro, pero sí en el 2006 llegué a un Tribunal en el que uno sabía que se iba a encontrar con algunos de los grandes maestros del derecho chileno”.

“Cuando llegamos a dinámicas de nombramiento, que básicamente son para resarcir lo que no fue en las urnas o carreras personales que de otra manera no tendrían nombramiento, quiere decir claramente que la dinámica no es la misma”.

“Cuando los órganos a los cuales el Tribunal tiene que controlar nombran a uno de sus integrantes en ejercicio, la señal no es que se esté nombrando para ejercer las potestades del tribunal y para hacer actos de control”.

¿Tercera cámara?

“Yo manifesté mi distancia con esos dichos (de María Luisa Brahm) en su momento. Eso no fue consensuado por el pleno, muchos nos informamos de eso leyendo el diario”.

“A los que nos dedicamos al estudio del derecho constitucional y de la justicia constitucional, decirnos tercera cámara es algo así como un insulto profesional a sabiendas de lo que significa”.

“Los jueces constitucionales tenemos que hacer nuestro trabajo, de tal manera que no se nos pueda acusar de ser una tercera cámara”.

Escucha la entrevista a Rodrigo Pica, ministro del Tribunal Constitucional.