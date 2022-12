Exclusivo: Las sorpresas de harold Mayne Nicolls en Catar

Kenotrotamundos tuvo una extensa exclusiva con el ex padre de la anfp y ex jefe de la inspección que recomendó al comité ejecutivo de FIFA que no se hiciera el mundial acá. Hoy varios años después y viviendo el certamen desde su rol como periodista y hombre del fútbol mundial reconoce que ha sido un acierto, alaba la organización y asegura que un mundial en Sudamerica no solo es posible con Chile incluido, sino que el mundo nos lo debe.