Astrónomos chilenos desafían expansión acelerada del Universo: energía oscura podría "no existir"

Investigadores del Instituto Milenio de Astrofísica desafían la idea de un Universo en expansión acelerada y homogénea debido a la energía oscura, al estudiar supernovas que revelan que la expansión no es uniforme en todas direcciones. Osmar Rodríguez, astrónomo y coautor del artículo, explica que la investigación cuestiona el principio cosmológico establecido hasta ahora, demostrando que el Universo podría ser diferente en distintas áreas. Utilizando supernovas para medir distancias lejanas con precisión, el estudio chileno apunta a un escenario donde la energía oscura, responsable de la expansión, posiblemente no existiría, desafiando la noción de que el 70% del Universo está compuesto por esta misteriosa fuerza nunca observada directamente. Los resultados, publicados en The Astronomical Journal, plantean un desafío significativo a la comprensión actual de la cosmología.