"Yo solo maté a un homosexual", relato que da origen al nuevo libro de Rodrigo Fluxá: "Corazón Partío"

Rodrigo Fluxá conversó con Expreso PM sobre su nuevo lanzamiento “Corazón Partío”, una investigación que relata historias de gays perseguidos y asesinados en dictadura.

El periodista, y también escritor, detalla que su inspiración para escribir el libro llegó en 2012 cuando trabajaba en la revista Sábado de El Mercurio; se encontraba revisando diarios y ahí encontró su historia.

“En el aviso económico había una cara que era como un dibujo, y venía con un texto al lado: ‘Si alguien conoce a esta persona en los años ‘70 en Arica, contáctese al Juzgado de Arica’”, relata.

Esto fue lo que le llamó la atención, ya que este tipo de retrato es para buscar culpables, pero el tono del aviso era lo contrario.

En un tira y afloja de información para saber cómo llegó la cara al diario, Fluxá dijo que en 2010 hubo un grupo de PDI en Arica haciendo labores de rutina para entender los organismos represores en la región.

En su labor de rutina, llega a la casa de un marino en la Región del Bío Bío, relata el escritor.

Agrega que durante esa conversación, el hombre les dijo a la PDI que “yo solo maté a un homosexual. A nadie más”.

A días de la investigación, encuentran en la entrada de Arica el cuerpo. Uno con un disparo en la nuca, tal cual como dijo el marino.

Es ahí donde toda esta información provoca el nacimiento de la obsesión de Fluxá para escribir el libro.

El libro se encuentra disponible en la editorial Catalonia.

“La historia no necesita ningún adorno. Lo encontré innecesario, y entiendo que la capacidad de concentración ha disminuido con los años; no me gusta ponerle problemas a la gente”, agregó.

Libro “Corazón Partío”

A este hombre, según relata el periodista, la mataron por tener relaciones sexuales con un conscripto a los pies del Morro de Arica.

Mientras PDI reconstruía la vida nocturna homosexual de Arica en el ‘70, Fluxá también comenzó sus entrevistas para conocer la identidad de esta persona.

El periodista detalla que este libro cuenta una realidad durante la dictadura que ocurrió en Arica.

“Por eso está en la portada del libro. (Su cara) es algo que puede seguir vivo y ha sido la llave maestra para esta investigación”, explicó.

Durante los 12 años de investigación, el periodista encontró dos posibles familias de este personaje. Una de ellas la llaman “Corazón partío” y llegó tras la publicación de un reportaje sobre el asesinato y persecución de gays durante la dictadura.

“Me dice, ‘yo crecí con esa persona. Era mayordomo en la casa que crecí en Arica. Se llamaba Carlitos y vivía con el Doctor Bustamante’”, relata.

Y su apodo fue dado porque durante una riña nocturna en Arica, le clavaron un cuchillo en el corazón, y el Dr. lo salvó.

En paralelo, otra familia llamó a la detective del caso y manifestó que el hombre de la foto era su tío. “Es hermano de un jugador del Ballet Azul”, detalló.

“Era temor más que vergüenza. Me llamaba la atención porque no fueron reclamados… y el libro es como meterse en la cabeza de la época”, dijo.

Esto porque existen personas que nunca reclamaron familiares desaparecidos durante la dictadura solo por el hecho de ser gays.

