"Siempre me gustó Star Wars": Artista chileno usa sonidos del espacio para hacer su música

El músico de 25 años nos visitó en el Expreso PM y explicó cómo ha logrado combinar su gusto por la astronomía con la producción musical.

Este lunes, en una nueva edición del Expreso PM, recibimos en el estudio a Joaquín Macaya (25), más conocido como Flangr, un joven músico nacional que se dedica a hacer pop.

No obstante, lo llamativo de su propuesta es que los sonidos que utiliza para construir sus canciones provienen del espacio. A partir de las vibraciones del campo magnético captadas por observatorio astronómico ALMA, se produjeron ondas sonoras.

Justamente a partir de estos sonidos es que el chileno comenzó a generar diversos samples, tonalidades y pistas para poder incorporar en sus composiciones.

“Es muy entrete, porque hay veces que se nota más y hay veces que se nota menos… hay algunos sintes que fueron hechos con sonidos del espacio y otros que fueron combinados”, estableció el joven.

Luego, Macaya indicó que “finalmente apostamos a que lo ñoño puede ser cool y que la ciencia y el espacio puede estar combinado con la música”.

Con respecto a los insumos que ha estado utilizando en la producción de sus temas, afirmó que “los sonidos que nos entregaron son como 500 o más, que están divididos entre agudos, medios y graves.. hay de todo”.

En relación a cómo llegó a vincularse con esta temática, el artista explicó que “siempre me gustó Star Wars, después me gustó ET, después me gustaron los ovnis. El espacio en sí siempre fue parte de mi vida, al igual que la música”.