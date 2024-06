"No puede respirar mucho": Reportan hombre atrapado en camioneta cerca de Tinguiririca

Un auditor se comunicó con La Radio para dar cuenta de esta situación y pedir asistencia para el afectado, que está a un costado de la ruta, con un poste caído sobre su vehículo.

El sistema frontal que ha azotado la zona centro sur durante los últimos días sigue generando toda clase de complicaciones, tales como inundaciones, anegamientos y accidentes de tránsito.

Pasado las 14:00 horas de este jueves, un auditor que se identificó como Hernán se comunicó con el Expreso PM para reportar una compleja situación que estaba presenciando en la Ruta 5 , en las cercanías de Tinguiririca, en la Región de O’Higgins.

“Como a tres kilómetros yendo en dirección a Santiago me encontré con que dos vehículos que estaban con las luces a una orilla viendo algo que había sucedido con una camioneta”, comenzó relatando Hernán, un conductor de taxi ejecutivo.

Siguiendo con la historia, el hombre indicó que “yo me bajé y vi que había un caballero que que está vivo pero está con el pecho apretado porque cayó la camioneta y se le cayó el poste y quedó atrapado. Traté de abrir pero no pude. El hombre está desesperado porque no puede respirar mucho”.

El auditor detalló que se trata de una camioneta Nissan roja y que el afectado “está vivo, pero no puede respirar muy bien, porque tiene el pecho adolorido”. Asimismo, enfatizó en que el auto “está volcado y hundido en una acequia“.

Ante esta emergencia, el entrevistado afirmó que aún no había tomado contacto con Bomberos, sino que había llamado directamente a La Radio para dar cuenta de lo que está ocurriendo y poder conseguir asistencia para la persona en cuestión.