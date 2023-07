Alanys Lagos estrena "Yo quiero todo contigo": "Es linda historia y creo que a todos nos ha pasado"

En una nueva edición del Expreso PM recibimos en el estudio a la nueva promesa de la ranchera nacional, Alanys Lagos, quien con sólo 17 años ya ha participado en grandes espectáculos compartiendo escenario con artistas de la talla de Pedro Fernández, Zúmbale Primo, Chico Trujillo y Santa Feria.

“Yo quiero todo contigo” es su último lanzamiento con el cual la joven artista busca posicionarse en la industria musical y en donde el fenómeno de la ranchera no se ha quedado atrás con grandes exponentes nacionales y lo mismo con la realización de eventos dedicados a este género.

“Es una historia muy bonita que yo creo que a todos les ha pasado”, explicó sobre su reciente sencillo.

La ranchera nacional

“Estoy tratando de no quedarme tanto en la ranchera si no que expandirme también más allá, con baladas, cumbias, por qué yo empecé con rancheras, y me gustaría ya más adelante hacer de todo, ser una artista completa se podría decir”, aseguró.

Además se refirió a los inicios de su carrera y la influencia que ha tenido su familia en su desarrollo artístico y mencionó que “Uno sueña con esto pero nunca piensa que se va a hacer realidad, estoy muy contenta y agradecida. De chiquitita que me gusta la música ranchera por mi familia, siempre los vi cantando”.

“Esto es un grupo familiar, creo que lo llevo en la sangre, soñé con esto y desde que quise empezar firme con esto de la música, ellos desde siempre me han apoyado en las buenas, malas y peores, siempre han estado presentes”, complementó.

Y agregó: “Lo que amo yo son las rancheras que con eso empecé con mi familia, eso me lleva al campo, yo también canto a caballo, es algo que llevo en mi corazón”.