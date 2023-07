Marcelo Moura y regreso de Virus a Chile: "Hemos tenido un espíritu positivo en cuanto a la vida"

Una de las bandas más emblemáticas del rock latino de los 80 regresa a Chile con dos shows imperdibles. Hablamos de Virus, quienes se presentarán este jueves 20 de julio en el Espacio Marina de Talcahuano y el 22 de julio en Santiago en el Teatro Coliseo.

Se trata de una instancia imperdible en donde sonarán los clásicos como “Pronta Entrega”, “Luna de miel” e “Imágenes paganas” y

conocer más detalles conversamos junto a uno de los fundadores de la banda, Marcelo Moura.

Revisa la entrevista completa por Bio Bio TV.

“Estamos muy contentos por qué para nosotros Chile es nuestro segundo país, lo hemos recorrido de punta a punta muchas veces y hace muchos años que no vamos. El inconveniente más grande que tenemos para hacer los shows es qué tema sacamos y cuáles ponemos así que es un lindo inconveniente”, expresó.

Y agregó: “No solo tuvimos la dictadura si no que también la guerra contra Inglaterra por las Malvinas y los mismos militares habían organizado un concierto al que nosotros nos negamos a participar. La vida trae aparejadas estas cosas, las lindas y las feas, uno no sabe por qué tocan pero bueno hay que tomarla como es y nosotros siempre hemos tenido un espíritu positivo en cuanto a la vida, aceptar lo hermoso que tiene y los dolores que por supuesto desea no vivirlos”.

“Respecto de la permanencia es maravilloso por qué nosotros empezamos a tocar de nuevo en septiembre del año pasado y es maravilloso como en todos los shows que hemos ido hay prácticamente una mayoría de adolescentes, que se hace una especie de tercera generación casi así que eso habla de que las canciones hablan por si solas y que tienen su vida propia.