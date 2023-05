Dyango presenta "Tres Generaciones, un corazón": "Va a ser muy lindo y para recordarlo toda la vida"

En una nueva edición del Expreso PM nos acompaña en el estudio el gran Dyango quien se encuentra en nuestro país para presentar un recital junto a su hijo Marcos Llunas y su nieto Axel Llunas.

La figura de la música española e internacional nos visita adelantado el show “Tres Generaciones, un corazón”, el que se llevará a cabo en el Movistar Arena este 14 de mayo.

Todos los detalles en la entrevista completa por Bio Bio TV.

“Mis temas que cantaba, me acuerdo que la gente enloquecía y los cantaba conmigo, no digo nada del otro mundo porqué yo creo que le ha pasado a todos”, expresó el artista.

Sobre la particular versión de “Himno al Amor” como emblema de la Universidad de Chile, señaló: “Lo han hecho realmente bien y yo le doy mis más expresivas gracias por haberlo hecho. No me ha pasado ni con mi equipo de Barcelona, yo hice una especial para ellos”.

Acerca de su show, el cantante manifestó sentirse muy emocionado por compartir escenario junto a su familia y que el legado musical hayan podido conservarse. “Para mí es irreal cantar con mi hijo Marcos Llunas y cantar con Axel, va a ser muy bonito”.

“Tres generaciones creo que nunca antes se hubiese hecho. Va a ser muy lindo como para recordarlo toda la vida”, manifestó.

Entradas para “Tres Generaciones, un corazón” disponibles en www.puntoticket.com